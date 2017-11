Altensteig Die Heselbronner Steige wird saniert

Wer auf der Landstraße L351 von Überberg in Richtung Erzgrube unterwegs ist, biegt dann in weitem Bogen in die Obere Talstraße ein. Dafür wird eine Teilfläche der abgerissenen Straßenmeisterei benötigt. Wer von Altensteig zur Schwarzwald-Talsperre fährt, muss sich dann auf einer neu angelegten Linksabbiegespur einfädeln und die dann die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge der Landesstraße 351 vorbeilassen. Der Entwurf wurde in der jüngsten Sitzung des Altensteiger Bau- und Umweltausschusses nach einer Vorort-Besichtigung erläutert.

Für Bürgermeister Gerhard Feeß ist die geplante Änderung aus Sicherheitsgründen notwendig. Er wohnt in Simmersfeld und fährt die Strecke zum Altensteiger Rathaus jeden Tag mindestens zweimal. "Ich erlebe immer wieder, dass Autofahrer einfach von der L 351 in die Kreuzung einbiegen".

Auch für den Leitenden Baudirektor des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Klaus-Dieter Maier-Bätz sind die spitzwinkelige Ausfahrt von der Heselbronner Steige auf die L 362 und die Vorfahrtsregelung an dieser Stelle unbefriedigend. Der Entwurf von Architekt Jörg Pfeifle sieht außerdem vor, dass die Bergnase abgetragen wird und der Hang mit einer Mulde abschließt, in der das Oberflächenwasser aufgefangen und in Richtung Nagold abgeleitet wird.