Altensteig Bürgermeisterwahl: Bewerber stehen Rede und Antwort

"Der Landkreis arbeitet dran", entgegnete Gerhard Feeß. Da gelte es nun, das Ergebnis abzuwarten und dann weiterzusehen. Das Engagement Ehrenamtlicher werde aber ganz allgemein zunehmen. "Ein Bürgerbus kann in Altensteig funktionieren – woanders funktioniert’s ja auch." Ihm sei bewusst, dass der Centro-Bus vermisst wird, erklärte Albrecht Joos. "Wir müssten die Mittel, die wir bereits in unseren Stadtverkehr stecken, für die Finanzierung eines intelligenten Systems verwenden", lautete sein Vorschlag.

Beide Kanidaten bekennen sich zu den Ortschaftsräten

Beide Kandidaten bekannten sich – auf Nachfragen von Christos Konstantinidis und Werner Gogolin – zur Beibehaltung der Ortschaftsräte. Anders wäre die notwendige Präsenz in den Stadtteilen gar nicht leistbar, sagte Gerhard Feeß. Zudem gebe es Themen, zu denen sich ein Teilort positionieren muss – "wir reden nicht von der Politik des Gehörtwerdens, wir leben sie". Albrecht Joos bezeichnete die Ortschaftsräte als "wichtige Verbindungsstellen zwischen Stadtteil und Gemeinderat". Die unechte Teilortswahl sollte seiner Meinung nach beibehalten werden.

Er hoffe, der von Feeß gewünschte hauptamtliche Ehrenamtsbeauftragte werde nicht aus Mitteln der Vereinsförderung bezahlt, betonte ein Zuhörer. Feeß konnte ihn beruhigen – "das wäre sonst eine Granatenlumperei". Er räumte ein, dass der Ehrenamtsbeauftragte schon in seinem ersten Wahlkampf in Altensteig vor acht Jahren ein Thema gewesen sei – "das ist bislang noch nicht erledigt". Der Ehrenamtsbeauftragte soll die Verbindungsstelle zwischen Vereinen und Verwaltung sein. "In seine Zuständigkeit würden die Vereinsförderung und auch der angesprochene Bürgerbus fallen", erklärte Feeß.

Eine weitere Nachfrage betraf die Kapitalausstattung der Stadtwerke. Dass der Eigenbetrieb Geld aus dem Kernhaushalt erhalten habe, zahle sich für die Bürger in vielerlei Hinsicht aus – "denn da fallen Zinsen an, von denen wir sonst nur träumen könnten". So könnten unter anderem drei Bäder und kostenfreies Parken finanziert werden.

Hermann Unsöld betonte, eine Stadt müsse gestaltet, verwaltet und vertreten werden, die Stadtwerke seien ein hochkomplexes Konstrukt, und fragte Albrecht Joos: "Können Sie das mit ihrer beruflichen Biografie bewältigen?" Der gelernte Fahrlehrer sieht sich den Aufgaben sehr wohl gewachsen – Verhandlungen und Personalführung sind seiner Auffassung nach eher ein Frage persönlicher denn beruflicher Qualifikation, "und die innovativen Ideen der Stadtwerke kommen eher von der Stadtwerken als aus dem Bürgermeister-Büro".

Dieter Renz erkundigte sich, an welchen Stellen im Haushalt Joos denn noch Sparpotenzial vermutet. Er wolle auch die Pflichtaufgaben der Kommune unter die Lupe nehmen, entgegnete der Herausforderer, mit einem "anderen Blick" ließen sich da bestimmt Möglichkeiten der Kostenreduzierung finden.