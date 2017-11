Altensteig Behinderter Mann wird vermisst

Er ist laut Polizei geistig stark behindert und völlig orientierungslos. Zudem lebt er erst seit Kurzem in Altensteig. Zuvor war er in einer Einrichtung in Seewald-Schernbach untergebracht. Der grauhaarige, etwa 1,65 Meter große Mann trägt eine Jeanshose und ist sehr wahrscheinlich ohne Jacke unterwegs.

Wer den Mann seit seinem Verschwinden gesehen hat wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721/939-5555 zu melden.