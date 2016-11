Altensteig 750 Zuschauer bei Turn- und Sportschau

Als die Akteure mit Leuchtstäben in der Hand zur Musik "Two Steps from Hell" von The Colonel am Samstagabend in die Halle einmarschierten und vier Fahnenschwinger die dreistündige Veranstaltung der Turnabteilung eröffneten, stieg die Spannung und Vorfreude auf das, was die Übungsleiter mit ihrem Vorsitzenden Helmut Armbruster wohl diesmal mit ihren Gruppen nach monatelangen Vorbereitungen einstudiert hatten. Mit "People Sound" hatte man eine professionelle Veranstaltungstechnik verpflichtetet und mit Kunstradfahrern aus Empfingen, Tanzformationen aus Freudenstadt und Kunstturnerinnen aus Ostfildern ein glückliches Händchen bewiesen, was sich im Verlauf des Abends am stürmischen Beifall zeigen sollte.

Heinrich Lipps aus Simmersfeld führte zum siebten Mal mit Charme und Wortspielereien durch das Programm, das diesmal nicht wie in den Vorjahren mit den "Pamperflitzern" startete, sondern mit einem Gastauftritt der "Minikids" in silberglänzenden Jäckchen. Die Formation der Freudenstädter Tanzschule Hermann hat bei den letzten Deutschen Meisterschaften den zweiten Platz belegt.

Für 25 Kinder im Alter zwischen einen und drei Jahren war es danach soweit: Sie hüpften, sprangen, liefen und robbten in Begleitung von Mami oder Papi über die Matte. So könnte auch die wöchentliche Turnstunde unter Leitung von Renate Lehmann aussehen. "Black & White" nennen sich fünf von Marion Schorpp trainierte, höchst gelenkige Girls in entsprechender Turnkleidung. Auch für 14 Mädchen im Alter von acht bis neun Jahre war ihr Auftritt eine "Runde Sache" – sie jonglierten in ihrer Nummer mit gelben Reifen.