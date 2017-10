Altensteig 39-jähriger Autofahrer greift zur Flasche

An besagtem Donnerstag im Mai hatte der Angeklagte jede Menge Alkohol konsumiert. Als Grund gab er in der Verhandlung an, seine Frau habe ihn verlassen. Gegen 21.50 Uhr fuhr er mit seinem Auto auf den Parkplatz einer Tankstelle in Nagold und betrank sich weiter. Dabei wurde er beobachtet und zur Rede gestellt. "Er hat mich angepöbelt", sagte der Zeuge vor Gericht aus. Daraufhin habe er die Polizei verständigt. Man habe den 39-Jährigen schlafend angetroffen, berichtete ein Beamter in der Verhandlung. Weil er stark nach Alkohol roch, habe man eine Blutentnahme durchführen wollen, was abgelehnt worden sei.

"Wenig kooperatives" Verhalten

Der Angeklagte sei überhaupt "wenig kooperativ" gewesen, weshalb man mit ihm nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ins Krankenhaus gefahren sei. Festgestellt wurde ein Alkoholwert von 2,56 Promille.