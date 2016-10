Alpirsbach Zwischen Genie und Wahnsinn

Vincent van Gogh wurde am 30. März 1853 in dem niederländischen Dorf Groot-Zundert als Sohn eines Pfarrers geboren und wuchs mit sechs Geschwistern auf. Er absolvierte Ausbildungen zum Kunsthändler und Buchhändler. Ein Theologie-Studium brach er allerdings ab und war dann lange als Prediger unterwegs. Mit 27 Jahren beschloss er, Maler zu werden. Dass sich van Gogh mit einem Rasiermesser ein Ohr abschnitt, führte zu einem einjährigen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt. Nach dieser Zeit im "Gefängnis" zog er im Frühjahr 1890 nach Auvers. Wahnvorstellungen und Depressionen und führten vermutlich dazu, dass er sich mit einem Schuss schwer verletzte. In seinen beiden letzten Lebenstagen im Jahr 1890 weilte sein Bruder Theo an Vincent van Goghs Sterbebett. Diese Tage schilderte Walter Vogt ergreifend.

Vogt ließ die Zuhörer eindrucksvoll am Leben des Künstlers zwischen Genie und Wahnsinn teilhaben. Wie der Darsteller hinterher sagte, will er mit zurückhaltender Gestik und Mimik das Publikum dazu anregen, sich in die Gefühlswelt des Künstlers hineinzuversetzen.