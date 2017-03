Alpirsbach Zwei Theaterabende in Peterzell

Alpirsbach-Peterzell. Zur Jahresfeier mit Ehrungen, Bewirtung, Tombola und Theateraufführung laden die Sportgemeinschaft (SG) Busenweiler-Römlinsdorf und der Förderverein SG Peterzell für morgen, Freitag, um 19.30 Uhr in die Turn- und Festhalle in Peterzell ein. Der Eintritt kostet fünf Euro für Mitglieder und sieben Euro für Nichtmitglieder. Eine zweite Aufführung gibt es am Samstag ab 20 Uhr. Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Die jüngsten Mitglieder und Senioren, die den Abend zu Hause verbringen wollen, sind für Freitag, 14 Uhr, zur Generalprobe eingeladen.