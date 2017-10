Alpirsbach Zum Schluss steigt ein Fest der Stühle

A lpirsbach . Initiatorin und treibende Kraft bei der Aktion "Der bemalte Stuhl verbindet" in der Gesamtstadt ist Beatrix Werner.­ Vor dem letzten Stuhl-Mal-Tag am Samstag, 21. Oktober, von 10 bis 16 Uhr in der Werkstatt des Sulzberg Forums in Alpirsbach und dem Abschlussfest am 12. November im Haus des Gastes zieht sie im Gespräch mit unserer Zeitung eine positive Bilanz: "Das war eine tolle Sache." Die Resonanz in der Bevölkerung sei positiv gewesen, und sie persönlich sei mit dem Ergebnis zufrieden.

Gut 100 Stühle wurden allein bei den Stuhl-Mal-Tagen im Sulzberg Forum verschönert – davon gab es rund ein Dutzend. Zwischen zwei und gut einem Dutzend Akteure griffen dabei zum Pinsel und bemalten Stühle in allen Farben. Und manch ein Teilnehmer, der glaubte, gar nicht malen zu können, belehrte dabei sich und andere eines Besseren. Gut 20 bemalte Stühle kamen bei privaten Kreativ-Aktionen hinzu. Auch die Vereine in der Stadt waren dazu aufgerufen, bei der Stuhl-Mal-Aktion mitzumachen. Viele lehnten aber dankend ab, sagt Beatrix Werner, weil sie ohnehin schon an der Belastungsobergrenze sind.

Auch einige Flüchtlinge fanden Gefallen an der Sache und bepinselten bei einem Maltag eifrig Stühle. Die Gegeneinladung der Asylbewerber an die Mitarbeiter des Sulzberg Forums zum Cafe Asyl ließ nicht lange auf sich warten.