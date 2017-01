Alpirsbach Zum Häsabstauben scheint die Sonne

Betina Rock nahm das Zepter wieder in die Hand und begrüßte die neuen Jungnarren, die Treue und Anstand zu geloben hatten. Danach mussten sie zwei Fragen beantworten, bei denen sie beweisen mussten, dass sie sich in der Welt der Narren auskennen.

Die Neulingen hatten Fragen zur Chronik der Narrenzunft und des Brauchtums zu beantworten. Für jede inkorrekte Antwort gab es eine kalte Dusche aus dem Bottich – um die Sinne zu klären. Das ist die erste Amtshandlung der frisch angehästen Narren und des Köhlers.

Täuflinge werden geprüft

Anschließend hatte Betina Rock das letzte Wort. Sie taufte jeden einzelnen Jungnarren mit Wassers und übergab die Narrenmaske. Als Anerkennung des Alpirsbacher Narrenbrauchtums mussten die Täuflinge den Narrenmarsch und das Hexenlied auswendig vortragen.

Mit diesem Auftakt hat sich die Narrenzunft für das Jahr 2017 gerüstet und es kann losgehen. Als Erstes stehen mehrere Besuche bei befreundeten Narrenzünften in der nahen und weiteren Umgabung an. Des Weiteren folgen die Hauptveranstaltungen der Alpirsbacher Fasnet vom Schmotzigen Donnerstag bis Aschermittwoch. Beim Kinderumzug am Rosenmontag dürfen alle Kinder der Stadt in einer großen Gruppe mitmachen, egal in welchem Häs.