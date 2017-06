Alpirsbach Zum Doppel-Krimi gibt’s tote Beete

Zweiter im Bunde war – wie immer – Edi Graf. Mit einem neuen Krimi konnte er nicht aufwarten. "Ich bin nicht so schnell im Schreiben wie Bernd", bemerkte der Autor schmunzelnd. Deshalb präsentierte er "Nashornfieber" – ebenfalls druckfrisch, aber in der dritten Auflage. Dieses Buch hat Graf auch noch nie in Alpirsbach vorgestellt.

"Es ist aktueller denn je – leider", sagte der Autor, denn: "Während 2007 insgesamt 13 Nashörner Wilderern zum Opfer fielen, wurden es jedes Jahr mehr. 2014 waren es 1215 Tiere, deren Hörner abgehauen wurden. Die Nashörner starben elendig." Während Graf gern in die weite Welt reist und gesellschaftspolitische Missstände leseleicht in Krimiform an den Mann und die Frau bringt, bleibt Leix mit seinen Figuren im Schwarzwald, macht diesen durch seine Krimis bekannt. Wie in seinem neuesten Buch, in dem der Mummelsee zum Tatort wird und bei dem ein Jackett am jungen Fichtenbäumchen alles ins Rollen bringt.

Sein Freund Edi Graf hatte zur Lesung ein afrikanisches Fingerklavier mitgebracht, auf dem er für Bernd Leix den Anfang von "Liebe kleine Schwarzwaldmarie" spielte.

Wenn Bernd Leix liest, ist es so, wie es sich Kinder vom Vater wünschen. Schon ein bisschen gruselig, aber fürchten muss man sich deshalb noch lange nicht. Vielmehr ist es das schöne, wohlige Gefühl, Gefährliches zu hören, ohne Angst haben zu müssen.

Theatralischer ging es anschließend bei Edi Graf zu. Der Radiomoderator verlieh seinen Figuren auch verschiedene Stimmen. Die Augen zu, und schon hatte der Besucher das Gefühl, bei einem Hörspiel dabei zu sein.

Der Abend war unterhaltsam und spannend, aber wie immer frustrierend, wenn an der interessantesten Stelle das Buch mit einem Lächeln des Autors zugeklappt wird. Denn vorgelesen wurden nur Appetitanreger – weiterlesen müssen die Besucher schon selbst. Für die Signatur der Bücher standen Bernd Leix und Edi Graf natürlich noch bereit.