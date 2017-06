Alpirsbach Zeugnis von Glaube und Hoffnung

Beate Vöhringer aus Rottweil eröffnet das Konzert mit einem Orgelstück von Maurice Duruflé. Der französische Komponist schrieb vor allem geistliche Vokal- und Orgelmusik. Obwohl er sein Leben lang komponierte, hat er nur einen Bruchteil seines Schaffens zur Veröffentlichung freigegeben. 1940 war Duruflé tief berührt vom Tod seines Freunds und Kollegen Jehan Alain, "der in einem verwegenen Versuch fiel, seine Heimat zu verteidigen". Als Nachruf schrieb er "Prélude et Fugue sur le nom d’A.L.A.I.N. op. 7", in dem er das Thema aus den Buchstaben Alain gewinnt und als zweites Motiv aus dem Orgelwerk Litanies des verstorbenen Musikers zitiert.

Anschließend erklingt Dvoráks Messe in D-Dur. Dvorák gilt neben Smetana und Janácek als wichtigster Vertreter tschechischer Musik und gehört zu den populärsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Die Messe war eine Auftragskomposition für den Architekten und Mäzen Josef Hlávka.

Die erste Version der Messe ist für Solisten, Chor und Orgel komponiert. Später erstellte Dvorák noch eine Orchesterfassung. Er schrieb die Messe, wie er seinem Auftraggeber in einem Brief mitteilte, als sein persönliches Zeugnis von "Glaube, Hoffnung und Liebe zu Gott", und er schrieb sie zur Ehre der Kunst.