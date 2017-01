Alpirsbach Zeitreise mit kühnem Sprung

Orgelmatineen werden am 9., 23. und 30. Juli geboten. Beim Abschlusskonzert des Alpirsbacher Orgelsommers gastiert das Vokalensemble Chrismos München unter der Leitung von Alexander Hermann in der Klosterkirche. Organistin ist Carmen Jauch.

Die katholische Kirchengemeinde St. Benedikt bringt sich als Veranstalter des Konzerts mit der Band John and Blues-Friends in das musikalische Geschehen in der Klosteranlage ein. Der Auftritt findet am 9. September im Kreuzgang und Kreuzgarten statt.

Jedes Jahr zu Gast sind die Stuttgarter Philharmoniker – diesmal am 16. September. Das Orchester der Musikhochschule Trossingen spielt dort am 18. November. Mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach befasst sich ein Chorprojekt mit Mitwirkenden aus Freudenstadt und Alpirsbach. Das Ergebnis wird am ersten Weihnachtsfeiertag präsentiert. Am zweiten kann das Publikum in der Klosterkirche dann mit der Alpirsbacher Kantorei, dem Solistenensemble Mestizo und dem Tenor Oscar de la Torre "Lateinamerikanische Weihnachten" feiern. Auf dem Programm stehen die Kantate Navidad Nuestra ("Unsere Weihnacht") und die "Misa Criolla" von Ariel Ramirez.