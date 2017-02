Die Finanzplanungen der Eigenbetriebe und der Waldhaushalt standen bereits im Dezember und Januar auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Nach der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans 2017 samt Finanzplanung für die Zeit bis 2020 bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag beraten nun die Fraktionen über das Zahlenwerk. Eingehend befasst sich das Gremium in einer Sondersitzung am Dienstag, 21. Februar, mit dem Kernetat der Stadt. Dann geht es auch um mögliche Änderungen.