Alpirsbach Winfried Hölz schon mehr als 40 Jahre dabei

Oberndorf/Alpirsbach. In der renovierten Fahrzeughalle in der Neckarstraße in Oberndorf feierten die beiden Firmen Storz aus Oberndorf und Esslinger aus Alpirsbach ein gemeinsames Mitarbeiterfest. Dabei ehrte Erwin Esslinger, der Geschäftsführer der beiden Firmen, langjährige Mitarbeiter. Esslinger lobte in seiner Ansprache vor allem die gelebte Arbeitskultur, die große Loyalität und Identifikation mit dem Betrieb.