Alpirsbach Wie der Heilige teilen auch die Kinder

Pastoralreferent Michael Paulus begrüßte Kinder und Eltern. Gemeinsam mit den Bläsern des Fanfarenzugs wurde das St.-Martins-Lied gesungen und St. Martin kam herein. Die Kinder des St.- Benedikt-Kindergartens führten das Singspiel "Ein armer Mann, ein armer Mann" auf. Dieser klopfte vergeblich an die Häuser, um hereingelassen zu werden. Doch alle schickten ihn fort. Da kam St. Martin, nahm seinen Mantel und teilte ihn durch zwei. So wie St. Martin seinen Mantel geteilt hatte, teilten die Kindergartenkinder am Ende der Andacht ihre selbstgebackenen Gänse an die Kinder aus. Mit dem Lied "Weißt du, wie viel Sternlein stehen" wurde die Andacht beendet.

Draußen vor der Kirche wartete St. Martin und führte den Laternenzug mit dem Lied "Kommt, wir woll’n Laterne laufen", das von den Bläsern des Fanfarenzugs begleitet wurde, über den Klosterplatz zum Kindergarten. Dort klang der Abend mit Wurst, Wecken, Waffeln, türkischem Gebäck, Glühwein und Punsch gemütlich aus.