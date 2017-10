Alpirsbach Wichtiger Beitrag für Freiheit und soziale Gerechtigkeit

Der zweite Bevollmächtigte Horst Kaluza begrüßte die Gäste. In seiner Rede dankte er den Jubilaren für die lange Mitgliedschaft und das Engagement für bessere Arbeitsbedingungen in den Betrieben und für bessere Lebensbedingungen in der Gesellschaft. Er gab dann einen kurzen geschichtlichen Rückblick zu den Eintrittsjahren der Jubilare und ging auf die derzeitige politische Lage und die Tarifforderungen der IG Metall ein. "Unsere Forderung umfasst nicht nur die sechsprozentige Lohnerhöhung sondern auch an die Bedürfnisse der Beschäftigten angepasste Arbeitszeiten", sagte er.

Die Tanzgarde der Narrenzunft Harthausen zeigte mehrmals ihr Können. Für die Stadt Alpirsbach sprach in Vertretung von Bürgermeister Michael Pfaff Holger Korneffel ein Grußwort. Er betonte die Bedeutung der Gewerkschaften für die Gesellschaft.

Die Jubiläumsrede hielt die erste Bevollmächtigte Dorothee Diehm. In ihrer Ansprache betonte sie, dass die Mitgliedschaft ein Betrag sei, ein Land zu schaffen, in dem Freiheit und soziale Gerechtigkeit herrschen und Arbeitnehmerrechte geachtet werden. Sie zeigte dann die Entwicklung der Arbeitsbedingungen seit 1949, der Geburtsstunde der modernen Gewerkschaftsbewegung, auf.