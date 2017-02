Alpirsbach Weichen für neuen Etat bereits gestellt

Fast 2,9 Millionen Euro sind für Kassenkredite veranschlagt. Sie müssen, so Wöhrle, nicht vom Landratsamt genehmigt werden. Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer sollen bis 2020 unverändert bleiben.

Größter Brocken bei den Investitionen bis 2019 ist das neue Feuerwehrhaus in Alpirsbach. Dafür sind in diesem Jahr knapp 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Insgesamt kostet das Projekt gut 4,3 Millionen Euro. Die Zuschussanträge beim Landratsamt sind eingereicht, sagte der Kämmerer. Die Stadt hofft, bei den Fachfördermitteln in diesem Jahr zum Zuge zu kommen. Wenn die Zuschüsse fließen, könnten die Arbeiten noch 2017 vergeben werden.

Im Verwaltungshaushalt werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer "vorsichtig" (Wöhrle) mit drei Millionen Euro veranschlagt. Die Personalkosten sind mit knapp vier Millionen Euro angesetzt. Unter dem Strich wird im Verwaltungsetat ein Überschuss von rund 356 000 Euro erwartet. Nach Abzug der Tilgungsrate bleibt aber lediglich eine Nettoinvestitionsrate von 118 000 Euro übrig. In den nächsten drei Jahren müsse die Stadt also ihre Rücklage aufbrauchen und sei zudem auf Zuschüsse angewiesen. Die Rücklage schrumpft dann von derzeit rund 1,5 Millionen Euro auf den Mindestbestand von 300 000 Euro. Wöhrle: "Wir leben von der Substanz."

Die Verschuldung im Kernhaushalt soll mittelfristig um rund 200 000 Euro auf knapp 2,6 Millionen Euro sinken. Rechnet man die Eigenbetriebe hinzu, ist die Pro-Kopf-Verschuldung von fast 1900 Euro in Alpirsbach allerdings noch fast doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt.