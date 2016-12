Alpirsbach Weichen für nächste drei Jahre gestellt

Alpirsbach. Die Weichen für den Betrieb des Freibads in Alpirsbach sind für weitere drei Jahre gestellt. Bürgermeister Michael Pfaff zeigte sich bei der Unterzeichnung des Betreibervertrags davon überzeugt, dass die Zukunft des Freibads damit auch langfristig gesichert werden kann. Für Pfaff ist es besonders wichtig, dass es bei Veranstaltungen im Freibad enge Kontakte und Absprachen zwischen der Stadt, dem Betreiber und dem Förderverein gibt.

Dass der Förderverein zu der Vertragsunterzeichnung eingeladen wurde, soll laut Pfaff zeigen, dass der Stadt die Zusammenarbeit mit dem Betreiber und dem Förderverein wichtig ist. Der Bürgermeister hofft, dass es auch im kommenden Jahr eine gute Saison im Freibad gibt. Er selbst werde die Einrichtung sicher auch wieder selbst nutzen. Betreiber Kapitoschka Koslowski hält den frühen Vertragsabschluss ebenfalls für wichtig. Denn nun könne er, wie er betonte, auch die Personalplanung für die kommende Saison unter Dach und Fach bringen. Die lange Laufzeit des Vertrags sei auch für eigene Investitionen von Bedeutung. Koslowski setzt weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Freibads.

Für den Vorsitzenden des Fördervereins, Werner Hering, ist diese gute Kooperation ebenfalls bedeutsam, denn nur so könne die Zukunft des Freibads gesichert werden. Nach Gesprächen des Vorstands mit dem Bürgermeister will sich der Förderverein auch prozentual am Unterhalt der Einrichtung beteiligen, was bei einer Mitgliederversammlung im kommenden Jahr voraussichtlich Mitte März beschlossen werden kann.