Alpirsbach Wanderwegenetz fertiggestellt Weitere Aktivitäten angedacht

In seinem Grußwort überbrachte Pfaff die Grüße von der Stadtverwaltung und vom Gemeinderat. Zudem würdigte er die ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten des Vereins. Für die neu hinzugekommenen Mitglieder und Bürgermeister Pfaff kamen in einem Rückblick die Vereinsgründung und die bisherigen Tätigkeiten der Heimatinitiative zur Sprache, wie der Verein mitteilt.

Vor der Vereinsgründung arbeiteten engagierte Bürger aus Ehlenbogen bereits bei der Umsetzung des Flößerpfads und der Hofschilder mit. Die Konzeptentwicklung, die Finanzierung und das Aufstellen der Naturparkstelen an den Ortseingängen sowie die Bereicherung des Flößerpfads für Kinder durch den Mitmachpfad "Felix und sein Hut" waren weitere Aktivitäten. Nach der Gründung des Vereins wurde die Flößerpfadbroschüre neu gestaltet.

Die Planung und Organisation des Ehlenbogener Advents am großen Weihnachtsbaum bei der Unteren Mühle am ersten Adventssonntag, den wechselnden Aufbau von Motiv-Stelen neben der Naturpark-Stele am Ortsausgang Richtung Alpirsbach im Winterhalbjahr sowie die Anlage und Pflege eines Beets in diesem Bereich übernimmt die Heimatinitiative Ehlenbogener Tal ebenfalls.