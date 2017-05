Alpirsbach Wandertour auf den Spurender Römer

Alpirsbach. Geleitet wird die Tour von Schwarzwald-Guide Inge Wohlgemuth. Unweit von Alpirsbach, auf dem Brandsteig zwischen Rötenberg und Aichhalden, gibt es römische Spuren. Man ging lange davon aus, dass sich dort eine römische Wegestation, eine Mansino, befunden haben soll. Es gibt nun neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, dass dieser Ort noch eine andere Funktion hatte. Jedenfalls steht, wie die Naurparkleitung mitteilt, dort ein Weihestein, der Abnoba, der Schwarzwald-Göttin geweiht ist. Was es damit auf sich hat, erfahren die Teilnehmer bei der Erlebnisführung. Treffpunkt ist um 13.40 Uhr beim Bahnhof in Alpirsbach. Zunächst fährt die Gruppe über Rötenberg zum Zollhaus. Die Tour führt auf der ehemaligen römischen Straße von Straßburg zum Brandsteig. Eine Einkehr im Schwenkenhof ist vorgesehen, bevor es nach Schiltach geht. Mit dem Zug fahren die Teilnehmer zurück nach Alpirsbach. Anmeldungen nimmt Inge Wohlgemuth per E-Mail an inge.wohlgemuth@gmx.de oder unter Telefon 07444/911 13 entgegen.