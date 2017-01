Alpirsbach Vor allem Gesundheit steht im Fokus

Auch ein Sprachkurs und Make-up-Beratung

Einen Sprachkurs in Englisch "Refresher B1" mit Hildegard Bammert-Gapp startet am 13. Februar in der Alpirsbacher-Akademie. Dabei können Wiedereinsteiger ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen.

Neu im Frühjahrssemester ist eine Farb- Stil- und Make-up-Beratung mit Monika Uyan unter dem Titel "Überzeugen Sie durch ein typgerechtes Styling". In diesem Kurs werden keine Produkte zum Kauf angeboten. Jeder Kursteilnehmer kann vorab oder besser – nach der Beratung – einkaufen, wo und welche Produkte er gerne möchte. Zwei Abende am 22. und 29. März in der Begegnungsstätte sind dafür vorgesehen.

Roland Wöhr, Diplom-Kaffee-Sommelier, lehrt bei dem Grundlagenseminar "Kaffee erleben" die Unterschiede in Qualität und Geschmack zu erkennen. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Verschiedene Zubereitungsmethoden entscheiden maßgeblich über den Geschmack. Das Seminar findet am Samstag, 29. April, in der Begegnungsstätte statt.

In der Schulküche des Bildungszentrums Sulzberg werden insgesamt drei Kochkurse angeboten. "Von der Wiese in den Kochtopf, Kochen mit Wildkräutern" mit Naturpädagogin Anneliese Bosch findet am 5. April statt. Bei einer Kräuterwanderung ab 16 Uhr werden verschiedene Kräuter gesammelt, die anschließend zu einem mehrgängigen Menü zubereitet werden.

Beim Kurs "Die asiatische Küche mit allen Sinnen genießen" zeigt Hauswirtschafterin Aileen Wörner, wie man mit einfachen Zutaten, nicht nur aus dem Asia-Laden und ohne Glutamat, ein typisch asiatisches Menü kochen und anschließend genießen kann. Zwei Abende am 2. und 9. Mai sind dafür vorgesehen.

Eine Kochschule für leichten Genuss am 31. Mai mit der Diplom-Ökotrophologin Bettina Schmitz richtet sich an alle Menschen, die gerne etwas schlanker wären, die mit erhöhten Blutzuckerwerten kämpfen und für Diabetesgefährdete und ihre Angehörigen. "Leichte Gaumenfreuden genießen" lautet das Motto des Kurses. Alle Rezepte sind fett- und energiebewusst ausgewählt. Ein Kochbuch ist im Kurspreis enthalten.

Die VHS-Außenstelle bietet auch wieder einen Medizinischen Vortrag im Haus des Gastes an. Klaus Rademacher, Leiter des geriatrischen Schwerpunkts im Krankenhaus Freudenstadt, referiert am 6. April über den "verständnisvollen Umgang mit demenzkranken Menschen". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Für alle sonstigen Kurse ist eine Anmeldung erforderlich. Das komplette Programm der ist auf der Internetseite der VHS veröffentlicht. Kontakt für Informationen sowie Anmeldungen: Telefon 07441/9 20 14 44.

Weitere Informationen: www.vhs-freudenstadt.de