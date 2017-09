Alpirsbach Von Yoga bis zum Umgang mit dem Smartphone

Wieder im Programm im Herbstsemester ist eine Farb- und Stil- sowie Make-up-Beratung mit Monika Uyan. Für diesen Kurs sind zwei Abende, am 11. und 18. Oktober, in der Begegnungsstätte vorgesehen. Für Einsteiger im Umgang mit dem eigenen Notebook bietet Selina Sautter in einer Kleingruppe am Samstag, 14. Oktober, einen Kurs im Haus des Gastes an. Wer sich ein neues Smartphone (Android) zugelegt hat, jedoch mit der Einrichtung und den Einstellungen Probleme hat, kann in dem Praxiskurs "Mein neues Smartphone (Android)" unter Leitung von Björn Kübler am 16. und 23. Oktober im Haus des Gastes teilnehmen.

Die Kreisvolkshochschule bietet in Kooperation mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg eine Seminarreihe an, um der Generation 60+ Sicherheit im Internet zu vermitteln. In diesem Seminar wird in Kleingruppen gelernt, welche Möglichkeiten das Internet bietet, wie man gezielt Informationen im Dschungel des World-Wide-Web findet, Kontakt über das Internet pflegt, Reisen bucht und keine Angst mehr vor dem Online-Einkauf haben muss. Praktische Übungen runden die Veranstaltung ab. Dieser Kurs "Silver Surfer – Sicher Online" unter Leitung von Selina Sautter findet am 24. und 25. November im Haus des Gastes statt.

Für alle Kurse, außer dem Arztvortrag, ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen: über das neue Kursprogramm gibt es online unter www.vhs-freudenstadt.