Alpirsbach Von Vorträgen bis zum Singen

Die Veranstaltungen für 2017 haben Gabriele Stöhr, Rosi Lutz und Diakon Georg Lorleberg vom Franziskustreff Dornstetten, Helmut Held vom Benedetto-Treff Alpirsbach und Iris Müller-Nowack, Leiterin der katholischen Erwachsenenbildung im Landkreis Freudenstadt, erstellt.

Am 26. Januar steht der Vortrag "Schöpfung oder Urknall?" von Werner Dobner in Alpirsbach auf dem Programm, gefolgt von "Meditatives Wüstenwandern in der Sahara im Süden Tunesiens" von Helga Zink in Dornstetten am 22. Februar. Zu den "Exerzitien im Alltag" lädt Pastoralreferent Michael Paulus für 2., 9., 23. und 30. März in Alpirsbach ein. "Kreuz und Quer" lautet die Meditation von Silvia Braun am 29. März in Dornstetten, und am 8. April wird das Kloster Lichten-thal in Baden-Baden mit Diakon Georg Lorleberg besucht.

Unter dem Titel "Spiritualität des Volksliedes" wird Kantor Karl Echle am 10. Mai in Alpirsbach die Besucher zum Mitsingen animieren, und die mystagogische Kirchenführung mit Diakon Georg Lorleberg ist für den 29. Juni in der Kirche St. Benedikt vorgesehen.