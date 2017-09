Alpirsbach Von der Terrasse daheim in die weite Welt

Alpirsbach. Christian Schmidt kommt am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr in den Schalander am Klosterplatz in Alpirsbach. Er liest aus seinem Buch "Die Brunnennymphe". Passend zu diesem Thema serviert Dieter Schäfer vom Gasthaus Linde in Peterzell als Vorspeise eine Wildkräutersuppe, danach eine Hähnchen-Gemüsepfanne auf Bandnudeln und als Nachspeise einen verwunschenen Frosch im Glas. Das Buch handelt von Jan Braaderup, einem Fantasiereisenden, der vom Schreibtisch oder nachts von seiner Terrasse durch die Welt reist, die nur er kennt, ohne Abfahrt, ohne Ankunft. Wie ein Glückssuchender vagabundiert er durch Märchen und Sagen, verkehrt mit Nymphen, versteht ihre Sprache, kennt ihren Sinn. Braaderups romantische Märchen zeigen den geheimnisvollen versteckten Kampf zwischen paradiesisch schöner Imagination und dem nüchternen Dasein. Sie sind eine Gratwanderung zwischen der langsamen schwarzen Strömung auf der einen Seite und dem bunten pulsierenden Leben auf der anderen. Anmeldungen für die kulinarische Lesung sind unter Telefon 07444/67149 oder per E-Mail an brauwelt@alpirsbacher.de erforderlich.