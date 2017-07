Alpirsbach Von César Franck bis zu Antonio Vivaldi

Lachenmayr, 1989 in Wertingen geboren, begann 2001 mit dem Orgelspiel und wurde von 2006 bis 2010 von Basilikaorganist Axel Flierl (Dillingen) ausgebildet. Bereits mit 15 und 17 Jahren legte Lachenmayr die kirchenmusikalische D- und C-Prüfung in Eichstätt und Augsburg ab. Bei "Jugend musiziert" gewann er mehrere Preise, unter anderem ist er Bundespreisträger im Fach Orgel. 2010 begann er an der Hochschule für Musik und Theater in München das Studium der Katholischen Kirchenmusik mit Schwerpunkt Chorleitung, das er 2015 mit dem A-Diplom abschloss. Zusätzlich studiert er seit 2013 das Konzertfach Orgel. Er nahm an Meisterkursen namhafter Organisten teil. Während seines Studiums war er Assistent an der Basilika St. Peter in Dillingen.

Im Juli 2015 wurde er als Kirchenmusiker an die neue Schmid-Orgel von St. Stephan in Mindelheim berufen. 2016 rief er die Konzertzyklen der "Mindelheimer Stephanuskonzerte" ins Leben, als deren künstlerischer Leiter er seither tätig ist.

Lachenmayr spielt Werke von César Franck, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Vivaldi. Der Eintritt zur Orgelmatinee ist frei.