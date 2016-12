Alpirsbach Vom Quizabenteuer bis zu Geschichten im Kerzenschein

Auf die Schüler wartete ein abwechslungsreiches Programm, das von der Erkundung des Schulgebäudes, verbunden mit einem Quizabenteuer, und einem Einblick in den Schulalltag über Bastel- und Schminkaktionen bis zu Lesungen von Weihnachtsgeschichten bei Kerzenschein reichte. Gemeinsam mit dem Schulverein kümmerten sich engagierte Eltern um Getränke und Speisen, sodass bestens für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt war. Es gab Gegrilltes, Crêpes, Glühwein und Punsch. Zudem bot der ehemalige Schulleiter Herbert Ade seine Wildspezialität, die "Sau am Spieß", an. Nicht zuletzt stand bei dem Schulfest das fröhliche Beisammensein bis in die späten Abendstunden im Vordergrund. Die Einnahmen auf Spendenbasis kommen über den Förderverein den Kindern zugute.