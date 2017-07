Alpirsbach Vom Menuett bis Musik aus Mexiko

Mit dem dritten Satz des Konzerts in G-Dur von Oskar Rieding eröffnete Laura Wörner mit sicherem Strich die "Musik um Fünf". Ein Tango, gespielt von Marlene Harter am Klavier, führte ins tänzerische Gebiet, ebenso zwei Stücken mit Phillip Heinzelmann am Klavier. Hannah Saile und Fabian Herbst spielten zusammen am Cello ein "Schlaflied zum Wachwerden" von Barbara Heller. Sie wurden einfühlsam und gekonnt von der Schülerin Rebecca Schwenk am Klavier begleitet.

Klanglich braust eine Lokomtive heran

Benjamin Schwenk ließ daraufhin am Klavier eine Lokomotive heranbrausen und wieder verschwinden, begleitet am Cajon von seiner Klavierlehrerin Ursula Schnidrig. Fließend und mit bester Übersicht präsentierte Sanya Ziegler am Klavier ihre zwei Stücke. Sie ist seit Herbst Schülerin von Stefanie Bießecker. Ein Querflötenduett mit Finja Buchholz zusammen mit ihrer Lehrerin Gertrud Heinzel brachte Flötenklang in den Raum, und nach einem barocken "Vivement" auch ein mexikanisches Volklied. Levin Waidele spielte ein Bach-Menuett souverän am Flügel, begleitet am zweiten Klavier von Ursula Schnidrig mit einer Bearbeitung von Denes Agay. Ein romantisch anmutender zweiter Satz des Geigenkonzertes in G-Dur von Joseph Haydn spielte Alina Heinzelmann innig und fein.