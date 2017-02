Alpirsbach Volles Programm

Weitere Vorverkaufstermine sind am Dienstag, 14. Februar, in der Zunftstube und am Mittwoch, 22. Februar, im Haus des Gastes, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr. Im Vorverkauf kostet eine Karte sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro. Die Alpirsbacher Narren fahren am Samstag, 11. Februar, zum Jubiläumsball der Selbacher Dorfschlempen. Selbach liegt bei Gaggenau. Abfahrtszeiten sind in Reutin und Peterzell um 17.15 Uhr, in Rötenbach um 17.25 Uhr, in Alpirsbach am Busbahnhof um 17.30 Uhr und in Ehlenbogen um 17.35 Uhr.

Zum Umzug nach Tübingen

Am Sonntag, 12. Februar, geht es dann zum Fasnetsumzug der Narrenzunft Tübingen. Abfahrtszeiten sind in Ehlenbogen und Rötenbach um 10.25 Uhr, in Alpirsbach um 10.30 Uhr sowie in Reutin und Peterzell um 10.45 Uhr.