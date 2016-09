Alpirsbach Viele Wege in Welt der Musik

Alpirsbach. Als Lehrerin hat Sabrina Bronner begonnen. Die Erzieherin mit der Zusatzqualifikation "Musik und Rhythmik" bietet ab sofort Kurse in der musikalischen Früherziehung an. Unter ihrer Leitung beginnt am Dienstag, 11. Oktober, um 16 Uhr der Kurs "Musikzwerge" für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren mit Eltern. Ziel ist, Kinder spielerisch und ohne Leistungserwartung an Musik heranzuführen und Musizieren zu einem festen Bestandteil des Familienlebens zu machen, heißt es in einer Mitteilung des Forums.

Unter der Leitung von Sandra Keller beginnt am Montag, 10. Oktober, ein Kurs nach bewährtem Konzept: "Musikgarten", ebenfalls für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren. Durch Hören, Singen und Musizieren wird die natürliche musikalische Veranlagung der Kinder geweckt und entwickelt. Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln und Trommeln führen in die Welt der Klänge ein. Beide Angebote umfassen 15 Termine.

Interessierte können am Schnuppertag, 29. September, ab 15.30 Uhr mehr erfahren. Ebenfalls neu am Sulzberg Forum ist Slawomir Moleta. Er gibt Fagott-, Blockflöten- und Saxofonunterricht.