Alpirsbach Viele Baustellen und zu wenig Geld

Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in den Höhenstadtteilen hat für den FWV/CDU-Fraktionschef thematisch einen hohen Stellenwert. Alpirsbach brauche dazu dringend erschwingliche Grundstücke, damit über zusätzliche Gewerbeeinnahmen die Haushaltslage verbessert werden kann. Doch trotz klammer Kassen warnt Korneffel davor, den Gürtel jetzt zu eng zu schnallen. Vor allem beim Thema Rathaus dürfe die Stadt sich nicht totsparen: "Die Mannschaft ist gut, man muss sie nur mitnehmen und ihr ein attraktives Umfeld bieten", versichert Korneffel mit Blick auf die Personalausstattung und den technisch und räumlich veralteten Rathausbau. Um auch künftig effektiv arbeiten zu können, wäre für Korneffel ein Umzug des Rathausteams ins Haus des Gastes vorstellbar. Das könnte gegebenenfalls durch einen Anbau ergänzt werden, damit der Veranstaltungsraum weiter genutzt werden kann, meint er. Auch das Freibad liegt ihm als Gründungsmitglied des Fördervereins am Herzen: "Wir müssen über Finanzierungsmöglichkeiten reden, um das Bad erhalten zu können", sagt Korneffel.

Für die Fraktion von UBL-Chef Gerhard Walter hat neben der Gewerbeansiedlung vor allem die Erhaltung der Schullandschaft und der Kindergärten in der Gesamtstadt einen hohen Stellenwert. "Das ist ein wichtiger Standortfaktor, gerade auch für die Stadtteile", sagt er. Ohne die Schule in Peterzell und die Kindergärten in Römlinsdorf und Reutin werde es für die Höhenstadtteile schwierig, neue Bürger anzusiedeln. Auch die Schließung des Reinerzauer Kindergartens könnte man seiner Meinung nach gegebenenfalls nochmals überdenken: "Wenn der Bedarf da ist, sollten wir das Thema wieder aufgreifen", meint Walter.

Eine "offene Aufgabe" ist für ihn aber auf alle Fälle die Klärung des Transports der Reinerzauer Kindergartenkinder in die Klosterstadt. "Das wurde versprochen und nicht eingehalten", so Walter. Was die künftige Zusammenarbeit im Gemeinderat anbelangt, ist er verhalten optimistisch: "Das Klima hat sich schon spürbar verbessert, und ich hoffe, dass das nachhaltig ist", so der UBL-Fraktionsvorsitzende.

Seine Fraktion sei "ergebnisoffen", was die Klausurtagung anbelangt, sagt der Fraktionsvorsitzende von SPD/Frauenliste, Thomas Römpp. Bürgermeister Michael Pfaff habe die wesentlichen Themen bereits auf die Tagesordnung gesetzt, jetzt müsse gemeinsam geprüft werden, was finanziell machbar ist und umgesetzt werden kann. Was das Klima im Gremium anbelangt, sieht auch Römpp eine deutliche Verbesserung: "Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Zukunftsplanung für die Stadt hinkriegen", sagt er. Wichtig ist ihm aber auch die Motivation der Bürger, damit sie sich mehr für die Stadt engagieren. Den Gemeinderat sieht Römpp da durchaus auch in einer Vorbildfunktion: "Vielleicht gelingt es uns ja, nicht nur die Marschrichtung vorzugeben, sondern auch so etwas wie Aufbruchsstimmung zu verbreiten", hofft er. Dann könnte die Klausurtagung unter Umständen zum Wendepunkt in der kommunalen Entwicklung der Klosterstadt werden, meint Römpp.