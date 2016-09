Alpirsbach Verschiedene Kurse stehen zur Wahl

Alpirsbach. Bei einem Englischkurs "Refresher B1" frischen Wiedereinsteiger ihre Fremdsprachenkenntnisse auf. Den Kurs bietet Hildegard Bammert-Gapp ab Montag, 19. September, in der Alpirsbacher Akademie an. Der Kurs von Gesundheitspädagogin Cornelia Kilguß "Gesunder Rücken – straffer Bauch", gezielte Kräftigungs- und Dehnübungen von Rücken, Bauch, Beckenboden und Beinen startet am Donnerstag, 22. September, im Haus des Gastes. Bei Qigong (Meditation in Bewegung) kann man mit Qigong-Lehrerin Monika Semmler ab Dienstag, 20. September, eine fernöstliche Konzentrations- und Entspannungstechnik erlernen. Gemeint ist ein sorgsamer und gesundheitsfördernder Umgang mit der Lebensenergie. Dieser Kurs findet in Zusammenarbeit mit dem Sulzbergforum in dessen Räumen statt.

Gymnastik und Zumba

Im Kindergarten Reutin bietet Renate Vogel, Sport- und Gymnastiklehrerin Wirbelsäulengymnastik für Frauen ab Dienstag, 4. Oktober, an. Hilde Armbruster, staatlich anerkannte Übungsleiterin B-Prävention, leitet einen Kieferentspannungskurs an zwei Montagabenden, 14. und 21. November, diesmal in der Begegnungsstätte neben dem Seniorenzentrum. Die Termine sind aufeinander abgestimmt und gehören zusammen.