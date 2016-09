Wolfach/Alpirsbach. Die Volksbank Kinzigtal eG ehrte bei einer Feier eine Mitarbeiterin und zwei Mitarbeiter für 45-jährige Betriebszugehörigkeit. Weitere drei Mitarbeiter – unter anderem Vorstandssprecher Martin Heinzmann – haben 35 Dienstjahre vollgemacht. Auch sie wurden in diesem Rahmen besonders geehrt. Außer den Genannten sind zwei Mitarbeiter in diesem Jahr seit 30 Jahren bei der Volksbank beschäftigt, weitere neun seit 25 Jahren und drei seit 20 Jahren. Vorstandssprecher Martin Heinzmann und Vorstand Oliver Broghammer sprachen vom großen Verdienst der engagierten Mitarbeiter, insbesondere von Marianne Ehrhardt aus Schiltach, Walter Armbruster aus Hausach und Gerhard Schmider aus Schenkenzell, die seit 45 Jahren bei der Volksbank Kinzigtal eG und deren Vorgängerinstituten arbeiten. Seit 25 Jahren bei der Volksbank Kinzigtal eG sind auch Ursula Dannecker und Carola Schikora aus Alpirsbach. Die Mitarbeiterehrung für alle Jubilare ist am 14. Oktober in Fischerbach.