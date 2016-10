Alpirsbach Ullrich gibt sein Amt ab:Maria Klink neue Vorsitzende

Außerdem bezeichnete Ullrich das Archiv als Gedächtnis der Stadt und befürwortete eine Zusammenarbeit beider Einrichtungen, die ja auch räumlich nahe beieinander liegen.

Ullrich dankte den ehrenamtlichen Aufsichtspersonen des Museums und erwähnte in diesem Zusammenhang die Tätigkeit von Schülern bei der Aufsicht im Rahmen von Ferienjobs. Er betonte die Notwendigkeit, dem Schrumpfen der Mitgliederzahl zu begegnen.

Zum Schluss kündigte Ullrich an, dass er den Vorsitz des Vereins, den er gerne geführt habe, abgeben werde und empfahl, Maria Klink als Nachfolgerin zu wählen. Ullrich dankte ihr für die Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen.

Nach den Jahresberichten des Schriftführers Stefan Zizelmann und des Kassierers Werner Frasch, teilte Dieter Armbruster mit, dass er und Helga Bessler die Kasse geprüft und für ordnungsgemäß befunden hatten.

Maria Klink wurde zur Vorsitzenden und Sabine Müller zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Annette Eberhard scheidet ebenso wie Theresia Sauer aus dem Vorstand aus. Als Beiräte wurden Dieter Armbruster, Walter Berz, Helga Bessler, Matthias Frasch, Helmut Held, Gerold Wein, Kurt Wörner und Walter Zizelmann gewählt.

Kassierer Werner Frasch und Bürgermeister Michael Pfaff gehören kraft ihres jeweiligen Amts dem Beirat an.

Jahresausflug soll zur Landesausstellung über die Schwaben führen

Als Jahresausflug wurde ein Besuch der Landesausstellung in Stuttgart über die Schwaben angeregt. Die in der Sitzung vorgebrachten Anträge sollen entsprechend dem mehrheitlichen Beschluss der Versammlung in der nächsten Vorstandssitzung entschieden werden.