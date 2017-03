Alpirsbach Üppige Klangpracht und ein Stuhltanz

Das Collegium Musicum Oberndorf unter Stabführung von Dekanatskirchenmusiker Peter Hirsch spielte das Allegro aus der Sinfonie G-Dur von Christoph Willibald Gluck flott, heiter und perfekt aufeinander abgestimmt. Mit dem Concerto Nr. 6 des englischen, dem Spätbarock zugeordneten Komponisten John Baston imponierte solistisch Gertrud Heinzel, Flötenlehrerin am Sulzberg Forum, die ihrer Sopranflöte betörende Tonfolgen mit halsbrecherischen Passagen entlockte. In der folgenden Pause hatte Susanne Vasanta, Tanzlehrerin am Sulzberg Forum, zusammen mit einer Gruppe, bestehend aus sechs Frauen und zwei Männern, ihren Auftritt. Geboten wurde im Zuschauerraum ein fantasievoller Stuhltanz, in dem, begleitet von munterer Akkordeonmusik, temperamentvoll von Angela Maier geboten, mit und auf bunt bemalten Stühlen getanzt wurde.

Die Stühle, die aus einem Kunstprojekt des Sulzberg Forums stammten, boten ein gutes Beispiel dafür, was mit viel Fantasie aus eigentlich ausrangierten Möbelstücken entstehen kann.

Das weitere Programm bestritten dann die Musiklehrer mit ihren unterschiedlichen Instrumenten wie Flöten (Gertrud Heinzel, Deborah Kohler), Fagott (Slawomir Moleta), Cembalo (Stefanie Bießecker), Harfe (Agnes Märker), Bratsche (Sandor Varga), Klavier (Ursula Schnidrig, Stefanie Bießecker), Cello (Jonathan Nestler) und Kontrabass (Uli Schmidt-Haase). Sopranistin Verena Seid intonierte mit sauberer Sopranstimme die "Arie des Pales" von Johann Sebastian Bach, begleitet von ihren Musikerkollegen mit Querflöten, Fagott und Cembalo.

Eindrucksvolle Harfenklänge

Agnes Märker bot auf ihrer schönen Harfe eine "Legende" einer Komponistin des 20. Jahrhunderts, Henriette Renié, und zeigte eindrucksvoll ihr großes Können. Sandor Varga erfreute das Publikum mit der "Elegie" von Alexander Glasunow, die von Ursula Schnidrig am Flügel begleitet wurde. Wieder hatte Verena Seid einen Auftritt und bot temperamentvoll die "Arie der Micaela" aus der Oper Carmen von Georges Bizet.

Mit ungarischen Tänzen von Johannes Brahms versetzen die Pianistinnen Ursula Schnidrig und Stefanie Bieß-ecker mit rasanten Passagen das Publikum in eine besonders fröhliche Stimmung, bevor Joanthan Nestler und Uli Schmidt-Haase mit einem Duett von Gioacchino Rossini für Cello und Kontrabass, wunderbar gemeinsam interpretiert, den musikalischen Schlusspunkt setzten. Begeisterter Applaus, zunächst für die Moderatorin Ursula Schnidrig, die allen Akteuren ihren Dank aussprach, und dann für das gesamte Ensemble beendete den wahrlich klangvollen Konzertnachmittag.