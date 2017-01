Alpirsbach "Über Kreuz" hinter Klostermauern

Ilse Binder befasst sich in einer weiteren Sonderführung mit dem Klosterfund von Alpirsbach. Die Referentin lädt für den 7. Mai und den 22. Oktober zu einem Ausflug in die Alltagswelt des 16. Jahrhunderts ein.

Auch zwei Ausstellungen machen im Reformationsjahr im Alpirsbacher Kloster Station. Vom 12. September bis zum 26. Oktober ist eine Kopie des Mömpelgarder Altars, des berühmten Altars der Reformationszeit, zu sehen. "Freiheit – Wahrheit – Evangelium. Reformation in Württemberg" ist der Titel einer weiteren Ausstellung, die in Zusammenarbeit zwischen dem Hauptstaatsarchiv Stuttgart und den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg gezeigt wird – vom 16. September bis zum 19. Januar.

Zudem bietet Elea Kiefer fünf Führungen durch diese Ausstellung an. Dabei geht es um das Kloster Alpirsbach in der Reformation. Denn ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Leben des Mönchs Ambrosius Blarer. Der Prior brachte reformatorisches Gedankengut nach Alpirsbach.

Ein Erlebnistag im Kloster mit Kurz- und Sonderführungen zum Thema "Über Kreuz" ist am 8. Oktober geplant.

Lieder und Texte aus der Reformationszeit werden bei einem musikalisch-literarischen Abend am 12. Oktober geboten. Auch das Subiaco-Kino im Kloster wirkt bei dem Themenjahr mit: Am 30. und 31. Oktober wird im ehemaligen Speisesaal des Alpirsbacher Abts der Film "Luther" gezeigt. Zwei Vorträge sind im Themenjahr im Alpirsbacher Kloster ebenfalls vorgesehen. Peter Rückert, Referatsleiter beim Landesarchiv Baden-Württemberg, spricht am 17. November über die Überlieferung der Reformation in Württemberg.

Leben und Spiritualität der Benediktiner

Die Konservatorin Petra Pechacek, Elena Hahn und Alma-Mara Brandenburg, Projektbearbeiterin beim Landesarchiv Baden-Württemberg, befassen sich am 8. Dezember mit den Klöstern Alpirsbach, Maulbronn und Bebenhausen in der Zeit der Reformation.

Außer diesen Sonderveranstaltungen bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten die sonst üblichen Sonderführungen im Alpirsbacher Kloster an. Deren Bandbreite reicht von einem nächtlichen Rundgang über Süßes aus der Klosterküche, Kräuter und Elixiere bis zu "Schätzen hinter Klostermauern" sowie Leben und Spiritualität der Benediktiner.

Zudem gibt es spezielle Angebote für Kinder und Familien wie "Spielen wie im Mittelalter", Backen, Korbflechten und Buchbinden.