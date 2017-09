Der 19. Alpirsbacher Herbstmarkt ist am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Mehr als 90 Händler bieten dabei ihre Waren an. Am Sonntag ist in Alpirsbach von 11 bis 16 Uhr auch verkaufsoffener Sonntag Für Bewirtung im und am Haus des Gastes sorgt der Sportverein Alpirsbach-Rötenbach mit einem Grillstand sowie Kaffee und Kuchen. Ein Halteverbot gilt im unteren Bereich der Reutiner Steige, auf dem Brühlweg und auf der Schießhausstraße. Die Einfahrt in die Schießhausstraße aus Richtung B 294 wird untersagt. Besucher, die über die Reinerzauer Steige fahren, sollten den Parkplatz bei der Sulzbergschule nutzen.