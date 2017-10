Alpirsbach. Ein unbekannter Autofahrer ist laut Polizei mit seinem Wagen in der Nacht zum Samstag zwischen 18 Uhr und 8 Uhr gegen die Treppe des Seiteneingangs des Creativ-Shops in der Hauptstraße gefahren. Die Treppe wurde dadurch komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 07444/956 13 90 oder 07441/53 60 mit der Polizei in Verbindung setzen.