Alpirsbach Tour führt auf Fürstenberg

Alpirsbach. Die Mittwochswanderer aus Alpirsbach sind am 19. Juli zunächst mit dem Bus unterwegs. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Haus des Gastes zur Fahrt nach Fürstenberg. Der Fürstenberg (948 Meter) ist ein Zeugenberg (Vorberg) der schwäbischen Alb. 1841 zerstörte ein Feuer die auf dem Gipfelplateau gelegene Stadt und Burg der Fürsten. Anstelle der Burg wurde 1964 die Augustinus-Kapelle errichtet. Die Rundwanderung beginnt in der heutigen Stadt am Fuß des Berges. Es ist eine leichte, elf Kilometer lange Wanderung mit 250 Höhenmeter. Eine Einkehr ist am Schluss der Wanderung vorgesehen.