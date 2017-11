Alpirsbach. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Freudenstädter Straße in Alpirsbach einen an der Bundesstraße 294 stehenden Tabakautomaten aufgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 18 und 8 Uhr hebelten die Täter den Automaten beim Autohaus Roth mit einem Brecheisen auf und entwendeten daraus mehrere Geldscheine. An die Tabakwaren kamen die Diebe nicht heran. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07444/ 956 13 90 entgegen.