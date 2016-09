Alpirsbach Supersaison und ungewisse Zukunft

Alpirsbach. Egal wie sich das Wetter entwickelt – das Alpirsbacher Freibad ist bis Samstag, 24. September, geöffnet. Am letzten Tag gibt es bei freiem Eintritt auch noch verschiedene Veranstaltungen, kündigt Koslowski im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten an.

Derzeit sammelt der Förderverein des Freibads an verschiedenen Stellen in Alpirsbach fleißig Unterschriften für den Erhalt der Einrichtung in Rötenbach. Damit will er den Einfluss der Badbefürworter geltend machen, bevor die kommunalpolitischen Weichen für das Freibad gestellt werden.

Klausurtagung Ende Oktober