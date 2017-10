Alpirsbach. Eine Sonderführung unter dem Thema "Süßes aus der Klosterküche" bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten am Sonntag, 15. Oktober, ab 14.30 Uhr im Alpirsbacher Kloster an. Mit Janet Alpers geht es dabei auf die Spur der Traditionen in der Klosterbäckerei. Das süße Backwerk kann danach mit einer Tasse Tee oder Kaffee verkostet werden. Anmeldungen für die Sonderführung mit begrenzter Teilnehmerzahl ist per E-Mail an info@kloster-alpirsbach.de oder unter Telefon 07444/ 510 61 erforderlich.