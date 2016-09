Alpirsbach Stämme auf der Riese ins Tal geschickt

Die zusammenhängenden Waldstücke rund um Reinerzau galten in früheren Jahrhunderten als begehrte Holzlieferanten. Über 400 Jahre lang seien die Stämme der Schwarzwaldtannen auf den großen Flüssen zum Rhein und von dort weiter bis nach Amsterdam geflößt worden. "Ein reger Handel mit Straßburg entwickelte sich auf der Kinzig", ließ Hamm die Gäste wissen.

Beim Krempen ist Muskelkraft gefragt

Jeweils drei Stämme ließ das Team mit Elias Trick, Hannes Weigold, Jakob Weigold, Martin Link und Jonas Armbruster ins Tal gleiten. Die schwere Handarbeit konnten die Besucher aber am Besten im oberen Bereich, wo die zwischen 20 und 25 Meter langen Stämme in die Riese eingelassen wurden, beobachten. Dort erzählte auch der rührige "Senior-Rieser" Kurt Weigold recht eindrucksvoll, wie früher ein Baumstamm mit Muskelkraft in die Riese gekrempt wurde.

Wie die sogenannten Holländerstämme zu großen Flößen zusammengebunden wurden, führten die Schiltacher Flößer mit Flößerobmann Thomas Kipp, Otto Schinle und Hans Harter vor dem Festzelt vor.

Zum Floßbau gehörte auch das Wiedendrehen. Ursprünglich waren diese Wieden biegsame Haselnussstecken. "Damit sie elastisch sind, kommen sie einen Tag lang ins Wasser. Erhitzt werden die Wieden in einem langen Backofen auf etwa 400 Grad, damit man sie mit einem ›Drehbengel‹ spiralförmig zu Seilen drehen kann", schilderte Harter bei seinen Vorführungen. Mit diesen Wieden wurden die Stämme zu Flößen zusammengebunden. Auch originale Teucheln waren zu sehen, ausgehöhlte aneinandergesetzte Baumstämme. Wie früher die Holzstämme mit langen Bohrern ausgehöhlt wurden, damit sie als Wasserleitungen taugten, präsentierten die Flößer.

Die historischen Traktoren und Arbeitsgeräte, die ausgestellt waren, stießen auf große Beachtung. Einige Stände boten den Besuchern Produkte aus heimischer Produktion an, darunter Honig, Spirituosen und Wurst.

Für Kaffee, Kuchen und ein zünftiges Vesper sorgten die "Vesperfrauen". Wer wollte, konnte sich durch das Wasserkraftwerk „Kleine Kinzig“ führen lassen.