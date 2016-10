Alpirsbach Stadtrat Axel Ebner hinterfragt "geistliche Übungen"

Seine Fraktion wolle nun wissen, ob der Besuch dieses Kurses zu den originären Aufgaben einer Kindergartenleitung gehört oder nur Tätigkeiten im Rahmen der Kirchengemeinde zugute kommt. Außerdem fragte Ebner, wie die Kosten verteilt sind, denn die Stadt trage die Personalkosten ja zu 90 Prozent. Außerdem erkundigte sich Ebner danach, ob die Fortbildung während der regulären Arbeitszeit oder in der Freizeit erfolgt sei, oder ob dafür Sonderurlaub gewährt worden sei. ZfA-Stadtrat Horst Schmelzle entgegnete darauf, dass die Fortbildung im Rahmen des Kindergartenvertrags mit der Stadt geregelt sei. Er empfand den Antrag als Unterstellung und unterhalb der Gürtellinie. Schmelzle wies darauf hin, dass diese Fortbildung nicht er als Pfarrer, sondern der Kirchengemeinderat beschlossen habe. Bürgermeister Michael Pfaff griff in die Debatte ein und betonte, dass dies ein Antrag sei, ohne dass Personen oder die Kirchengemeinde genannt würden. Es gehe nur um die Kindergartenstruktur. Die Verwaltung werde den Antrag prüfen und bearbeiten und dann Aussagen treffen. Der Antrag könne jedoch erst nach der Klausurtagung am 21. Oktober behandelt werden.