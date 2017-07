Das Hopfenfest in Alpirsbach beginnt am Freitagabend mit dem "Spezialisten"-Treffen. Dabei tritt die Rockgruppe Charlys Silence auf. Die sechs Musiker aus dem Raum Rastatt und Karlsruhe spielen nicht nur legendäre Hymnen der Rockgeschichte, sondern interpretieren auch Songs aus nicht ganz so genretypischer Herkunft mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Die Band drückt jedem Song den eigenen Stempel auf. Wer es nicht ganz so wild und laut möchte, kann zur Bühne beim Brauereihof gehen. Dort spielt der Musikverein Obertalheim. So ist für jeden "Spezialisten" etwas dabei. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Auch Nicht-"Spezialisten" sind an diesem Abend bei der Alpirsbacher Klosterbrauerei willkommen. Foto: Veranstalter