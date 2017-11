Alpirsbach Spaß im Zentrum

Anja Lange führt durch das Programm

Eingeladen sind alle Tänzerinnen und Tänzer, Showtanzgruppen, Freizeittanz- und Vereinstanzgruppen.

Egal ob solo oder in der Kleingruppe, ob Showtanz, Jazzdance, Hip-Hop, Modern, Ballett, Break- und Street-Dance oder Krochen: Hauptsache bei der Kinzig-Dance-Show ist die Freude am Tanzen, am Dabeisein und am Zusehen. Neben dem Publikum schaut sich eine Jury aus Tanzlehrerinnen und Tanzprofis alle Darbietungen an und gibt auf Wunsch konstruktive und wohlwollende Kritik. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille und eine Urkunde.