Alpirsbach Spannende Aufgaben im Hochseilgarten

Am ersten Tag stand für die Schüler eine Wanderung rund um Triberg auf dem Programm. Dabei durfte ein Stopp an den höchsten Wasserfällen Deutschlands und im Naturerlebnispark am Fuß der Wasserfälle nicht fehlen. Der Tag klang mit einem Spieleabend im Wald und, nach Anbruch der Dunkelheit, mit Brett- und Kartenspielen in der Jugendherberge aus.

Am folgenden Tag gab es zur Stärkung der Klassengemeinschaft ein Teamtraining in der Natur. Unter der Anleitung von Natur- und Erlebnispädagogen lösten die Schüler verschiedene Aufgaben und lernten nicht nur zusammenzuarbeiten, sondern auch Absprachen zu treffen, einander zu helfen und vor allem, sich gegenseitig zu vertrauen.

Der Höhepunkt an diesem Tag war für viele Schüler der Bau einer Murmelbahn, die allein mit Materialien gebaut wurde, die im Wald zu finden waren. Die Murmelbahn musste mehrere Richtungswechsel und einen kleinen Tunnel aufweisen. Am zweiten und zugleich letzten Abend machten sich die Schüler noch zum Abschluss zu einer kurzen Nachtwanderung auf. Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen. Bevor es jedoch mit dem Zug Richtung Alpirsbach ging, stiegen die Schüler noch im Naturhochseilgarten an den Triberger Wasserfällen die Bäume empor und erlebten dabei Spannung und Nervenkitzel in der Natur. Das Überwinden von wackligen und schwingenden Hindernissen in mehr als zehn Metern Höhe brachte den Schülern Erfolgserlebnisse und größeres Selbstvertrauen. Vor allem das Fliegen durch und über den Wald an verschiedenen Seilrutschen bereitete den Schülern großen Spaß.