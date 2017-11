Alpirsbach Sinfonisch und weltoffen

Am zweiten Weihnachtstag kann das Publikum in der Klosterkirche mit der Alpirsbacher Kantorei, dem Solistenensemble Mestizo und dem international bekanntem Tenor Oscar de la Torre "Lateinamerikanische Weihnachten" feiern. Auf dem Programm stehen die Kantate Navidad Nuestra ("Unsere Weihnacht") und die "Misa Criolla" des argentinischen Komponisten Ariel Ramirez. Die Leitung hat Carmen Jauch. Die Solisten des Ensembles Mestizo spielen auf typischen Instrumenten der Andenregion. Dabei achten sie auf eine authentische Umsetzung der Werke und umrahmen diese mit solistischen Beiträgen und Eigenkompositionen, wie Kantorin Carmen Jauch mitteilt. Der mexikanische Tenor Oscar de la Torre hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Mitwirkung an Opernproduktionen in seinem Heimatland Mexiko einen Namen gemacht und wurde bald an weiteren großen Häusern engagiert. Ein Höhepunkt seiner Karriere war die Aufführung von Orffs Carmina Burana im Auditorio Nacional in Mexiko City vor über 10 000 Zuschauern.