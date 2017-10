Alpirsbach Schwierige Texte scheinbar mühelos vorgetragen

Aus Anlass des ausgehenden Reformationsjahrs und der zurzeit in Alpirsbach stattfindenden Landesausstellung "Freiheit – Wahrheit – Evangelium" wurde ein Singspiel aufgeführt, in dem die Geschichte in der Zeit nach dem Thesenanschlag von Martin Luther intensiv und zu Herzen gehend interpretiert wurde.

In Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart wurde unter der Leitung von Peter Rückert vom Landesarchiv Baden-Württemberg und in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schlössern und Gärten des Landes der dramatischen anfänglichen Phase der Reformationsgeschichte während der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts gedacht. In seiner Einführung zum Thema beleuchtete Rückert kurz die geschichtlichen Ereignisse um die neue Glaubenslehre von Martin Luther. Württemberg war neben Sachsen und Hessen eines der ersten Herzogtümer in Deutschland, das unter Herzog Ulrich die Reformation einführte, war zu hören. Und genau in dieser Zeit spielte die Geschichte.

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen um geistige und soziale Freiheit und die Bildung eines "evangelischen Staates" wurden von den Schauspielern und Sängern eindrucksvoll dargestellt und hervorragend in höchst unterschiedlichen Begebenheiten in der damaligen mittelalterlichen Sprache vorgetragen und gesungen.