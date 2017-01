Alpirsbach Schwarzwald-Hexen mit vollem Programm

Weitere Stationen des Narrenfahrplans der Schwarzwald-Hexen sind am 14. Januar der Fackelumzug in Beffendorf, am 21. Januar der Jubiläumsball der Schnaig Hexen Wittelbach, am 28. Januar der Hexenball der Halden Hexen Schenkenzell und am 29. Januar der Jubiläumsumzug der Narrenzunft Geisberger Geisenmeckerer Schweighausen.

Kappenmorgen im Hexenhaus

Am 31. Januar folgt der Rolletag auf dem Hardt, am 3. Februar der Nachtumzug der Kieschtock-Zunft Unterkirnach, am 11. Februar der Hexenball der Narrenzunft Lützenhardt, am 12. Februar der Jubiläumsumzug der Narrenzunft St. Georgen, am 17. Februar der Fackelumzug der Speckmockelzunft Bösingen, am 18. Februar der Tagesumzug der Narrenzunft Fluorn und am 19. Februar der Umzug der Narrenzunft Dornstetter Drillerhansele. Der schmotzige Donnerstag beginnt für die Narren mit der Befreiung der Grundschüler. Um 15 Uhr stellen die Hexen den Narrenbaum am Löwenplatz, bevor am Abend im Hexenhaus der Hausball der Schwarzwald-Hexen beginnt. Am 24. Februar findet ab 8 Uhr der Kappenmorgen der Schwarzwald-Hexen im Hexenhaus statt. Am Samstag, 25. Februar, gibt es dann eine Ausfahrt "ins Blaue". Am Sonntag sind die Hexen zu Gast beim Umzug der Narrenzunft Alpirsbach, und am Rosenmontag steht der Umzug in Dornhan auf dem Plan. Am Dienstag, 28 Februar, geht die Fasnet mit dem Fällen des Narrenbaums zu Ende.