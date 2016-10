Alpirsbach-Peterzell. Zu einem schwäbischen Abend am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Peterzell laden die Schwarzwald Hexen ein. Die Hexen sind der Meinung, dass es in den vergangenen Jahren zu wenig Veranstaltungen gab, bei denen man bei zünftiger Livemusik für Jung und Alt tanzen konnte. "Es wird Zeit, dies nun mal wieder zu ändern", sagt Vorsitzender Benjamin Ade. Geplant ist ein Abend unter dem Motto "Oa’fach mol schwäbisch", bei dem Spaß, Tanz und gute Unterhaltung im Mittelpunkt stehen. Für Livemusik sorgt das Duo Alexandra und Mike, das an diesem Abend sein 20. Bühnenjubiläum feiert. Das Programm wird durch die Auftritte des Duos Schwaben-Power abgerundet. Die beiden Sketchdarsteller Sebastian Kaufmann und Patrick Kirschenmann führen Ausschnitte von "Hannes und der Bürgermeister" auf. Für Köstlichkeiten aus der schwäbischen Küche ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.